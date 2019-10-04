Subaru Impreza стала технологичнее после обновления

Subaru на специальном мероприятии, организованном в США, представила обновленную Impreza.

От дорестайлинговой версии новинка отличается измененными бамперами, видоизменённой радиаторной решеткой и новыми цветами кузова. Также для обновлённой Impreza были созданы новые колесные диски.



Подкапотное пространство японской модели занимает 2,0-литровый 154-сильный ДВС с показателем крутящего момента 196 Нм.

Трансмиссия предлагается пятиступенчатая механическая или вариатор Lineatronic. Привод в Impreza полный.

Subaru Impreza на американском рынке оснащена большим набором систем, среди которых автоматическая разблокировка дверей при столкновении, система мониторинга слепых зон, адаптивный круиз-контроль, пакет безопасности EyeSight и система напоминания о задних пассажирах.

За обновленную Subaru Impreza в США просят от $18 695.