Московская фирма Khann выпустит тюнингованный Aurus Senat

Пока данный проект существует только в виде визуализации, но уже можно увидеть, как будет выглядеть премиальный российский автомобиль в тюнинге.

Специалисты Khann в седане заменили бампера, радиаторную решетку и расширили колесные арки. В основном Khann создает аэродинамические обвесы для автомобилей Toyota и Lexus.

Напомним, Aurus Senat собирают на производственной линии НАМИ, а в 2021 году сборку машины перенесут в Елабугу на завод Ford Sollers. Базовый вариант Aurus Senat оценен в 18 млн рублей.