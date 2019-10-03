Кроссовер Toyota RAV4 успешно прошел новый «лосиный тест»

Новое испытание было проведено в Норвегии, и японский кроссовера его прошел на отлично.

Первый тест для новой генерации Toyota RAV4 оказался неудачным, а второй решили провести журналисты норвежского издания Dinside.

У них кроссовер объехал препятствия на скорости 76 км/ч, что можно считать хорошим показателем.



Как пишет «ГазетаDAILY», подобный результат демонстрируют Volkswagen T-Cross и BMW M135i xDrive.

Норвежские журналисты на тесты взяли гибридную версию RAV4. Для «лосиного теста» машину загрузили полностью. На скорости 65 км/ч автомобиль без труда смог перестроиться.

Разогнавшись до 70 км/ч кроссовер уже начал терять сцепление, но подключилась система курсовой устойчивости.

После еще нескольких тестов журналисты для успешного маневра зафиксировали максимальную скорость 76 км/ч. Напомним, в России новый Toyota RAV4 будет стоить от 1 756 000 рублей.