Chevrolet Tracker новой генерации дебютировал еще в мае этого года и поступил в продажу в начале лета.



В компании Chevrolet решили поделиться подробностями о продажах модели и ее успехах на китайском рынке.

Как сообщили в компании, кроссовер Chevrolet Tracker обошел в продажах Hyundai Creta.

За три месяца автомобиль был продан в количестве более 10 тыс. экземпляров, что оказалось в два раза больше, чем объёмы продаж у Hyundai Creta/ix25 в отчетный период.

Напомним, что новый Chevrolet Tracker предлагается в Китае по цене от 99 900 юаней или около 914 000 рублей.