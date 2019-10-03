В компании Hyundai опубликовали данные по продажам своих автомобилей на российском рынке по итогам сентября.

В прошлом месяце дилеры бренда в России реализовали 16 050 машин, а этот результат соответствует показателям прошлого года.

На прошлогоднем уровне остались и продажи за период с начала года, когда автопроизводитель реализовал 131 987 автомобилей. Самой востребованной моделью марки остается кроссовер Hyundai Creta.

Его объёмы продаж в сентябре составили 6 408 шт., что на 9% больше. Вторым стал Hyundai Solaris, реализованный в количестве 5 402 ед., что меньше на 14%.

В тройке самых продаваемых моделей бренда оказался кроссовер Hyundai Tucson, продемонстрировавший отрицательную динамику на 8% до 1 718 реализованных экземпляров.

При этом Hyundai Santa Fe в сентябре показал лучший результат в 2019 году. Он показал рост продаж на 46% до 1 090 проданных штук, сообщили в компании.