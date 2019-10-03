Презентация нового поколения универсала и лифтбека состоится 11 ноября, о чем ранее уже сообщалось.

Если универсал нового поколения уже замечали почти без камуфляжа, то тестовые прототипы лифтбека редко попадали в объективы камер.

Теперь новую Skoda Octavia без камуфляжа заметили в Чехии. Судя по фото, в дизайне автомобиля будут стилистические решения от Skoda Superb и Scala.

Об изменениях в салоне информации пока нет. Что касается технических характеристик, то ожидается, что моторная гамма будет представлена дизельными и бензиновыми моторами с объёмом от 1,0 до 2,0 литра.

Также после смены поколений автомобиль получит гибридную установку с 48-вольтовым стартер-генератором.