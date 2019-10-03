Hyundai Creta получила в России инновационный комплекс Hyundai Auto Link

Hyundai Creta в РФ стал доступен с новым комплексом Auto Link, а с ним автовладелец получит новые возможности управления некоторыми функциями автомобиля.

Комплекс Auto Link разработали специально для запуска Creta — Rock Edition. В платформе предусмотрена охранно-телематическая система, IT-платформа для сбора и обработки различных данных и приложение для смартфонов.

В комплексе есть поддержка современных смартфонов, через которые можно удалено запустить мотор, управлять климатической установкой и определять местонахождение машины.

Также автовладелец на смартфон будет получать уведомление об эвакуации или ударе автомобиля.



Hyundai Creta в комплектации Rock Edition помимо Auto Link оснащен мультимедийной платформой «Яндекс.Авто» с поддержкой голосового помощника Алиса.

Спецверсия Rock Edition отличается от других комплектаций бамперами, накладками на решетке радиатора, глянцевыми рейлингами и 17-дюймовыми легкосплавными дисками.

Салон корейского «паркетника» выполнен из кожи черного цвета. Под капотом спецверсии установлен 149-сильный мотор с автоматической коробкой передач.

Переднеприводная версия Hyundai Creta Rock Edition оценивается в 1 405 000 рублей, а полноприводный вариант стоит 1 485 000 рублей.