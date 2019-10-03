Названы лучшие автомобили 2019 года по версии Джереми Кларксон

Британский журналист Джереми Кларксон опубликовал свой рейтинг лучших автомобилей этого года.

По его мнению самым лучшим «народным автомобилем» 2019 года является Bentley Continental.

Как отметил известный журналист, название концерна Volkswagen, которому принадлежит Bentley, дословно переводится как «народный автомобиль».

Также он назвал и самый лучший спорткар года и им оказался Ferrari 488 Pista, оснащенный 720-сильным двигателем.

Этот автомобиль способен ускорятся до первой сотни за 2,85 секунды, а его максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 340 км/ч.

Этим автомобилям присудили награды в рамках ежегодной премии английского таблоида The Sun.