Британский журналист Джереми Кларксон опубликовал свой рейтинг лучших автомобилей этого года.
Названы лучшие автомобили 2019 года по версии Джереми Кларксон
03.10.2019 21:38
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По его мнению самым лучшим «народным автомобилем» 2019 года является Bentley Continental.
Как отметил известный журналист, название концерна Volkswagen, которому принадлежит Bentley, дословно переводится как «народный автомобиль».
Также он назвал и самый лучший спорткар года и им оказался Ferrari 488 Pista, оснащенный 720-сильным двигателем.
Этот автомобиль способен ускорятся до первой сотни за 2,85 секунды, а его максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 340 км/ч.
Этим автомобилям присудили награды в рамках ежегодной премии английского таблоида The Sun.
Джереми Кларксон составил ТОП-5 худших автомобилей 2018 года
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