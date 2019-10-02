Как рассчитывается стоимость грузоперевозки?

Большое количество клиентов транспортных компаний нередко попадают в затруднительную ситуацию, когда нужно правильно рассчитать стоимость грузоперевозки и вынуждены для этого обращаться за посторонней помощью. Это несложная на первый взгляд задача имеет целый ряд нюансов и тонкостей, на которые необходимо всегда обращать внимание. Сперва стоит сказать, что на территории России тарифы на грузоперевозки никак не регулируются со стороны государства. Сегодня транспортные компании имеют полную свободу в плане ценообразования и установления тарифной сетки. Грузоперевозки Газель отличаются более низкой стоимостью, по сравнению с другими видами транспорта

Способы для определения тарифов

Грузоперевозки по России сегодня предлагает масса различных компаний. Имеется несколько вариантов определения тарифной политики транспортной организации. Перевозчики, как правило, самостоятельно не высчитывают тарифы, а всего лишь отслеживают средний уровень цен на услуги по грузоперевозкам. Такое поведение характерно практически для всех компаний, независимо от их размера. Довольно часто на транспортных биржах можно натолкнуться на “пустые грузы”, целью существования которых является потребность компаний в выяснении текущей обстановки на рынке.

Транспортные компании осуществляющие Грузоперевозки Омск недорого для расчета тарифов также могут руководствоваться платежеспособностью конкретного клиента. Это подразумевает выставлению ему максимально возможной цены, которую он сможет заплатить. Такой подход, конечно, способен принести компании весьма большую прибыль, однако злоупотребление им весьма затруднительно и чаще всего просто нецелесообразно. Можно очень легко растерять своих клиентов. Применяется он скорее разово, когда появляется платежеспособный клиент.

Себестоимость перевозки

К числу затрат на организацию грузоперевозки относятся такие статьи расходов, как:

топливо;

смазочные и расходные материалы;

ремонт шин;

обслуживание технического состава;

заработная плата водителей.

Помимо этого, в стоимость грузоперевозки также входят различные налоги и платеж, накладные расходы, дорожные сборы, оплаты стоянок, отчисления в различные фонды и многое другое. К полученной сумме прибавляется процент, который компания желает получить в виде прибыли и получается примерная стоимость грузоперевозки. Стоит отметить, что на практике данную стоимость чаще всего умножают на два, чтобы компенсировать возвращение грузовика обратно домой.