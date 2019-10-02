Что люди слушают в машине?

Большинство людей добираются на работу, учебу или по другим делам на своем автомобиле. Кто-то предпочитает провести это время в тишине, другие же наоборот не могут представить свой путь без музыкального сопровождения.

Как влияет музыка на вождение

Музыка в машину подбирается по настроению, исходя из собственных предпочтений. По данному вопросу проводились исследования, в ходе которых выяснилось, что громкость, ритм и мелодичность прослушиваемых композиций существенно отражается на состоянии водителя и стиле его вождения.

Очень громкие, агрессивные треки способны спровоцировать неблагоприятные последствия, нарушая концентрацию и эмоциональный баланс человека за рулем. Вызывают злость, импульсивность, резкие движения, как следствие — превышение скорости и создание транспортных неурядиц. Физически будет сложно услышать сигналы предупреждения, например, звуки клаксона, парковочного радара. К тому же это может мешать другим автомобилистам.

Слишком медленные, спокойные произведения, в свою очередь, наоборот, делают водителя расслабленным, заторможенным, сонным. Это замедляет внимательность и реакцию на дороге, что тоже не очень хорошо.

Предпочтительными аудиозаписями для прослушивания в пути считаются те, что по ритмичности максимально приближены к человеческому пульсу и сердцебиению. Это воспринимается более комфортно организмом, позволяя получить удовольствие, не создавая себе негативный настрой и напряженные ситуации в дороге.

Рекомендации

Чтобы иметь возможность подобрать для себя необходимый сборник, предлагается несколько простых советов:

не самым лучшим решением будет во время поездки тяжелый громкоголосый рок, грандж, техно, хип-хоп, хаус (они приводят к возбужденному самочувствию, затрудняя этим вождение);

не желательны и монотонные мелодии из классики, транса, инструментального релакса (но при нервозных ощущениях для душевного равновесия можно включить диск с Моцартом, Шостаковичем, Шубертом, Чайковским);

наиболее подходящим вариантом будет поставить на магнитоле что-то нейтральное, фоновое, например, лаундж, эмбиент, атмосферный соул, джаз или более энергичные: кантри, поп, легкий фолк, блюз, этно, фанк и другие.

Однако прислушиваться или нет к рекомендациям — личный выбор каждого, ведь это очень индивидуально, музыкальные предпочтения всегда отдаются только тем композициям, что являются более приятными для слуха. Главное помнить о безопасности и быть в хорошем настроении, получая лишь положительные эмоции от музыки в салоне авто.