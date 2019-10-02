Чем интересна новая Лада Гранта Кросс?

Скорее всего, Вам известно, что в мир авто пришла обратно версия Cross. Ранее представляла собой Калину, но на сегодняшний день приобрела профиль в форме X, став грантой. Автомобиль долго задерживали и он пришёл с автопрома без помпы, однако он действительно заслуживает внимание.

Лада Гранта Кросс — автомобиль, имеющий среду обитания на любом шоссе и любой дороге. Везде он демонстрирует свои лучшие качества.

Всё зависит от того, куда мы сегодня поедем

Если нужно добраться до пляжа, то Вам не обойтись без хорошего дорожного просвета, который на данной машине составляет 198 миллиметров. Если нужно встретиться с друзьями — будьте готовы ловить на своём стильном авто задерживающиеся взгляды. Если нужно в гипермаркет — к Вашим услугам практичность багажника. Автомобиль покажет свои наилучшие качества как на шоссе, так и на дороге!

Каким же автомобилем является новая Лада Гранта Кросс?

Новый авто — семейный. У таких машин всегда много задач. Поэтому будет очень кстати простор салона, которым обладает новейшая Лада. Ещё пригодится запас места в ширине, в высоте. Поездки будут продолжаться целый год, нужно перевозить вещи и, главное, пассажиров. Именно из таких соображений сконструирован интерьер небольшого, однако вместительного нового автомобиля.

Обратим внимание на детали о которых сообщает официальный дилер Major-Lada:

Контролирование температуры; Наличие спортивного режима AMT; Практичность сидений; Наличие датчика дождя и света; Функция ограничения скорости; Размерность шин увеличена до 195/55 R15; Небольшая трата топлива; Минимум цены, учитывая все акции, составляет всего лишь 503 900 рублей.

Любители авто уже нарекли Ладу Гранту Кросс 2019 модельного года машиной, в которой прекрасно сочетается хорошо продуманная конструкция и замечательно учтённые маркетинговые уловки. Этот автомобиль является 1-м внедорожником из среднего ценового диапазона в истории после Калины. Он получил огромное количество обновлений. И теперь главные эксперты по авто берут Ладу Гранту Кросс, чтобы протестировать, насколько перспективны сейчас АвтоВАЗовские машины.

Безусловно, автомобиль получился очень интересным. Если ещё и обратить внимание на его ценовую категорию, то можно удивиться наличию таких удивительных технических характеристик. В продаже этот авто в России с 12 июня 2019 года. К тому же, LADA Granta Cross не является рестайлинговой версией. Это — абсолютно новый автомобиль.