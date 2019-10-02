Porsche Panamera получил особую версию Panamera 10 Years Edition

Роскошная модель получила название Panamera 10 Year Edition и ее от обычной версии можно отличить по 21-дюймовым колесным дискам цвета белое золото и эмблемам, выполненным в таком же оттенке.



Спецверсия получила богатое оснащение, в котором есть премиальная акустическая система Bose, современные электронные помощники водителю, доводчики дверей, кресла с регулировкой в 14 направлениях, а также адаптивная пневматическая подвеска, панорамная крыша и матричные фары.

Porsche Panamera 10 Years Edition доступна с обычным ДВС и гибридной силовой установкой. Цена спецверсии начинается от 7 749 000 рублей. Самый дорогой вариант обойдется в 9 047 000 рублей.

Porsche Panamera впервые была представлена в Шанхае в 2009 году, и с тех пор автопроизводитель на глобальном рынке реализовал свыше 250 тыс. ед. Panamera.