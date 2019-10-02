Офис компании Suzuki в России опубликовал данные по продажам своих автомобилей за сентябрь.

Оказалось, что российские продажи Suzuki в сентябре выросли на треть и составили 813 проданных экземпляров. За период с начала года также наблюдается положительная динамика.

С января по сентябрь 2019 года объёмы продаж компании составили 4 734 ед., что на 17% превышает результат прошлого года. Самым продаваемым автомобилем бренда остается Vitarа.

Его продажи выросли на 18% до 517 ед. Suzuki SX4 стал вторым с показателем 160 ед., что на 8% больше. Также в сентябре было реализовано 136 Suzuki Jimny новой генерации, а это на 7% больше.