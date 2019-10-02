Renault Logan в России получил газобаллонную установку

В компании Renault рассказали о новой версии автомобиля Renault Logan, которая была подставлена в качестве прототипа.

Презентация проводилась совместно с ГК «АТС» и состоялась в рамках IX Петербургского международного газового форума.

Прототип получил газобаллонную установку, позволяющую использовать сжатый природный газ и бензин.

Запуск силовой установки будет осуществляться на бензине с автоматическим переключением на газ.

В случае, если газ заканчивается, происходит автоматический переход на бензин. Создавали Renault Logan на базе комплектации Life с 1,6-литровым двигателем и механикой.