В компании Renault рассказали о новой версии автомобиля Renault Logan, которая была подставлена в качестве прототипа.
Renault Logan в России получил газобаллонную установку
02.10.2019 18:50
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Презентация проводилась совместно с ГК «АТС» и состоялась в рамках IX Петербургского международного газового форума.
Прототип получил газобаллонную установку, позволяющую использовать сжатый природный газ и бензин.
Запуск силовой установки будет осуществляться на бензине с автоматическим переключением на газ.
В случае, если газ заканчивается, происходит автоматический переход на бензин. Создавали Renault Logan на базе комплектации Life с 1,6-литровым двигателем и механикой.
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