BAIC запустила в продажу стильный электрический фургон

Прототип фургона с электрической установкой дебютировал еще два года назад и только теперь он добрался до конвейера и поступил в продажу.

Китайская компания BAIC объявила о старте продаж фургона с названием Beiqi Changhe EV5, тогда как прототип был представлен с названием Weiwang 407EV.

Этот стильный электрокар оснащен силовой установкой с одним электродвигателем мощностью 82 л.с., расположенным на задней оси.

При этом прототип был представлен с двумя электромоторами. Аккумуляторы для автомобиля предлагают емкостью от 32,3 и 43 кВт*ч, которые обеспечат запас хода 210 и 270 км по циклу NEDC.

От специальной станции до 80% аккумулятор зарядится за 40 минут. Длина нового фургона составляет 4 500 мм, а его колесная база равна 2 920 мм.

Грузовой отсек получил объём 4 500 литров, который выдержит до 1 140 кг груза. Оценили Beiqi Changhe EV5 в 98 800 юаней минимум, а это около 900 тыс. рублей.