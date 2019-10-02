В США выставили на продажу отечественный грузовик ГАЗ-66 1983 года

На интернет-площадке Bring А Trailer за 7 250 долларов был продан военный образец ГАЗ-66.

Эта машина в 2018 году в США была привезена из Венгрии. Ей заменили расходники, некоторые узлы, но при этом мотор и коробка остались родные.

В объявлении указано, что на одометре указан пробег 2682 км, но фактический пробег неизвестен.

В проданном ГАЗ-66 установлен 115-сильный 4,2 литровый мотор, четырёхступенчатая механическая коробка и двухступенчатая раздаточная коробка.

Автор объявления указал, что машина находится в хорошем состоянии, но возможно требуется замена шин.

Как и все военные ГАЗ-66 в проданном экземпляре установлена лебедка, система подкачки шин и самоблокирующиеся дифференциалы.