На интернет-площадке Bring А Trailer за 7 250 долларов был продан военный образец ГАЗ-66.
В США выставили на продажу отечественный грузовик ГАЗ-66 1983 года
02.10.2019 22:56
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Эта машина в 2018 году в США была привезена из Венгрии. Ей заменили расходники, некоторые узлы, но при этом мотор и коробка остались родные.
В объявлении указано, что на одометре указан пробег 2682 км, но фактический пробег неизвестен.
В проданном ГАЗ-66 установлен 115-сильный 4,2 литровый мотор, четырёхступенчатая механическая коробка и двухступенчатая раздаточная коробка.
Автор объявления указал, что машина находится в хорошем состоянии, но возможно требуется замена шин.
Как и все военные ГАЗ-66 в проданном экземпляре установлена лебедка, система подкачки шин и самоблокирующиеся дифференциалы.
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