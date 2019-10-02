В автомобиле 1971 года выпуска практически ничего не осталось, но продавец уверен, что его купят и восстановят.
Сгоревший спорткар De Tomaso Pantera продают в США за 2 000 долларов
02.10.2019 18:33
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Житель США выставил на продажу спорткар De Tomaso Pantera, а точнее то, что от него осталось.
За машину владелец просит две тысячи долларов, отмечая, что «полезные детали в виде задней подвески, трансмиссии и двигателя в нем остались».
Впрочем, вряд ли найдет желающий восстановить редкую машину, хотя возможно его заберет какой-нибудь дизайнер для инсталляций.
Стоит отметить, что в период с 1971 года по 1990 год De Tomaso Pantera было продано в количестве 7 260 ед. Сейчас стоимость одного экземпляра может достигать 249 000 долларов.
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