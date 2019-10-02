Электронные ПТС теперь предлагаются не только для Ford Transit, но для грузовых автомобилей «КамАЗ».
«КамАЗ» перешел на оформление электронных ПТС
02.10.2019 18:25
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Отечественная компания вошла в список первых, которая досрочно приступила к оформлению ЭПТС.
Как рассказал производитель грузовиков, в среднем в сутки выдается порядка 20 электронных паспортов.
Сообщается, что первую партию с ЭПТС компания выпустила еще в декабре прошлого года. В этой партии было семь грузовиков.
По состоянию на 2 октября с виртуальными документами уже оформлено 230 единиц техники.
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