«КамАЗ» перешел на оформление электронных ПТС

Электронные ПТС теперь предлагаются не только для Ford Transit , но для грузовых автомобилей «КамАЗ».

Отечественная компания вошла в список первых, которая досрочно приступила к оформлению ЭПТС.

Как рассказал производитель грузовиков, в среднем в сутки выдается порядка 20 электронных паспортов.

Сообщается, что первую партию с ЭПТС компания выпустила еще в декабре прошлого года. В этой партии было семь грузовиков.

По состоянию на 2 октября с виртуальными документами уже оформлено 230 единиц техники.