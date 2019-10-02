В России выставлен на продажу бэтмобиль за 55 миллионов рублей

На сайте бесплатных объявлений на продажу выставили копию «Бэтмобиля», которую в прошлом году создали в США для участия в выставках и фестивалях.

Изначально машина была сделана как ходовой макет, в котором была только одна передача.

Позже ее в России привезло бюро FastBoomPro. Они и доработали «Бэтмобиль», установив в него 5,0-литровый V8 с 500-сильной отдачей.

Также была установлена пневматическая подвеска, электропривод дверей, бронированные стекла, макеты пушек, тепловизор с 255-кратным зумом и камера ночного видения.

В объявлении указано, что пробег «Бетмобиля» 120 км. Выставленный в России на продажу «Бэтмобиль» является одним из четырех таких экземпляров, тогда как остальные находятся в ОАЭ и США.