Две автомобильные компании решили создать СП, стоимость которого составляет 275 млн долларов.
Ford и Mahindra начнут выпускать дешевые автомобили в Индии
02.10.2019 18:05
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Ford и Mahindra начнут выпускать дешевые автомобили в Индии, о чем рассказали представители компаний, объявив о сотрудничестве и создании совместного предприятия.
Благодаря такому сотрудничеству Ford сможет снизить риски ведения бизнеса в Индии, да и к тому же это позволит существенно сэкономить на разработке машин для развивающихся стран.
Бюджетные автомобили будут собирать на мощностях американской компании в стране. В Ford приняли решение о создании СП, в том числе и благодаря льготам от властей.
Управлять совместным предприятием будет Mahindra, которая займется разработкой и производством автомобилей, причем она же будет поставлять новые модели за пределы Индии.
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