Ford и Mahindra начнут выпускать дешевые автомобили в Индии, о чем рассказали представители компаний, объявив о сотрудничестве и создании совместного предприятия.

Благодаря такому сотрудничеству Ford сможет снизить риски ведения бизнеса в Индии, да и к тому же это позволит существенно сэкономить на разработке машин для развивающихся стран.

Бюджетные автомобили будут собирать на мощностях американской компании в стране. В Ford приняли решение о создании СП, в том числе и благодаря льготам от властей.

Управлять совместным предприятием будет Mahindra, которая займется разработкой и производством автомобилей, причем она же будет поставлять новые модели за пределы Индии.