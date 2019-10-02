Грузовик УАЗ «Профи» превратился в самосвал

Новая версия УАЗ Профи была создана при участии фирмы «Авто-Фургон».

Российский грузовик теперь существует в версии самосвал. Такая кодификация получила грузоподъемность 1100 кг.

Размеры платформы для перевозки грузов 3090х2060х400 мм, а кузов оснастили 4-штоковым гидроцилиндром с внешним управлением.

Кузов на гидравлике может «опрокидывается» на 49 градусов, а на полностью выдвинутом штоке он может быть зафиксирован механическим упором.

Специалисты в самосвале усилили платформу сталью 1,5 мм. Сколько будет стоить новая версия УАЗ Профи пока не известно, но базовая модификация грузовика оценивается от 834 900 рублей.