Шведский автопроизводитель опубликовал в Сети видеотизер, в котором демонстрируется цифровая приборная панель первого серийного электрокара.
Volvo показала цифровую приборную панель своего первого электромобиля
02.10.2019 17:58
15 0
Как известно, новым электромобилем станет модель, созданная на базе кроссовера XC40.
Официальная премьера новинки состоится 16 октября, а пока автопроизводитель проводит тизерную кампанию.
На то, что новинка получит полностью электрическую силовую установку, указывает приборная панель машины, где будут отображаться данные, которых нет у машин с ДВС.
Комментарииcomments powered by HyperComments