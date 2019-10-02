Volvo показала цифровую приборную панель своего первого электромобиля



Как известно, новым электромобилем станет модель, созданная на базе кроссовера XC40.

Официальная премьера новинки состоится 16 октября, а пока автопроизводитель проводит тизерную кампанию.

На то, что новинка получит полностью электрическую силовую установку, указывает приборная панель машины, где будут отображаться данные, которых нет у машин с ДВС.