Новосибирский Monarch показал концепт нового кроссовера

Про новый автомобильный бренд Monarch из Новосибирска стало известно в конце лета, а теперь появился первый рендер будущих моделей молодой марки.

Monarch планирует заниматься только электрическими машинами, причем по слухам будут выпускаться как простые модели, так и премиальные с мощной силовой установкой и большим запасом хода.

Первой моделью компании станет кроссовер Monarch Concept SX. Его еще никто не видел «в живую», но компания уже назвала его размеры и мощность силовых агрегатов.

Так, кроссовер будет длиной 4 890 мм, его ширина составит 2 270 мм, а высота — 1 750 мм. Силовых установок будет разработано несколько, а среди них базовая будет выдавать 272 л.с., тогда как самая мощная 815 лошадиных сил.

В середине месяца Monarch покажет еще интерьер Concept SX.

Для новых автомобилей Monarch будет разработано две платформы, которые лягут в основу компактных кроссоверов, лифтбеков и среднеразмерных кроссоверов, а также премиальных седанов и внедорожников.

Как пишет «За рулем», в отечественных российских электрокарах будет быстросъемный аккумулятор, на смену которого потребуется несколько минут.

Это позволит автовладельцу при дальних поездках не терять время на зарядку, а просто заметить аккумуляторный блок. Производством батарей будет заниматься российская компания «Лиотех».

Первый прототип Monarch Concept SX должен появится в марте следующего года. В целом Monarch намерены развивать за счет учредителей и привлечения средств.

До 2021 года копания планирует получить 225 890 000 долларов. Такая сумма нужна, чтобы до 2021 года создать шесть прототипов разных электрокаров.