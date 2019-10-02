Недорогой хэтчбек стал доступен для заказа еще в конце весны и в начале лета первые экземпляры поступили к индийским дилерам.

Эта модель представлена только в Индии, но до конца года она появится на новых рынках. Бюджетная Toyota Glanza на базе Suzuki Baleno ставит рекорды продаж, пользуясь повышенным спросом.

Как рассказали в компании, с каждым месяцем спрос на хэтчбек только увеличивается. В прошлом месяце объёмы реализованных Glanza составили три тысячи экземпляров, а с мая по сентябрь компания продала 11,5 тыс. хэтчбеков.

Эти результаты оказались одними из самых лучших среди всей модельной линейки Toyota, представленной в Индии. Впрочем, до объёмов продаж Suzuki Baleno новинке еще далеко, но в компании уверены, что Glanza все-таки будет продаваться не хуже.

Toyota Glanza является перелицованным вариантом Suzuki Baleno. Новинка отличается только иным оформлением решетки радиатора, а также шильдиками и эмблемами.

Моторная гамма автомобиля представлен единственными 83-сильным двигателем объёмом 1,2 литра, работающим в паре с пятискоростной механикой или вариатором.