В России числится более 10 млн кроссоверов и внедорожников

Более 10 млн зарегистрированных в России представителей сегмента SUV насчитали по состоянию на 1 июля текущего года.

Как сообщили аналитики из агентства «Автостат», в нашей стране уже зарегистрировано 10,15 млн кроссоверов и внедорожников.

То есть каждый пятый автомобиль в России относится к этому сегменту. Преобладают среди SUV модели российского бренда LADA, на которые приходится 12% всего парка кроссоверов или 1.2 млн экземпляров.

На втором месте по численности оказались кроссоверы японской Toyota (1,03 млн ед.), а в тройке оказались автомобили Nissan (933 тыс. ед.).

На четвертом и пятом месте находятся Chevrolet (699 тыс. ед.), Mitsubishi (620 тыс. ед.), а в десятке лидеров еще числятся Hyundai (601 тыс. ед.), УАЗ (598 тыс. ед.), Renault (492 тыс. ед.), KIA (444 тыс. ед.) и Suzuki (332 тыс. ед.).