Оборудование для АЗС: виды и особенности комплексных поставок

В России наблюдается повышенный спрос на оборудование для АЗС, что обуславливается отраслевым направлением развития государства. Поставкой данных товаров занимаются многие компании, но абсолютным лидером признано производственное объединение «ПНСК». Компания предлагает широкий спектр наименований, оперативную поставку, комплексное снабжение.



Разнообразие оборудования для заправочных станций

АЗС – технологически сложный объект, состоящий из систем приемки, хранения и раздачи топлива. Он нуждается в постоянном контроле и повышенной безопасности. Комплекс оборудования для заправочных станций включает в себя:

емкости для хранения жидких и сыпучих веществ;

трубопроводы, рукава;

измерительные приборы и устройства для получения проб;

очистные комплексы;

контейнеры, лотки, столбики;

фильтры, краны, патрубки, рассекатели;

технологические отсеки;

заправочные колонки;

указатели, пожарные щиты, системы громкой связи, средства автоматики.

Покупают профессиональное оборудование для АЗС известные отраслевые предприятия, имеющие развитые сети заправочных станций по всей России: «Лукойл», «Газпром», «Роснефть» и другие. К оснащению предъявляются жесткие требования относительно качества исполнения, удобства, эффективности использования, безопасности и надежности.



Как осуществляются снабжение и поставка

Выгодно заказывать заправочное оборудование в комплексе. Это помогает потребителям экономить средства на транспортировке, получать дополнительные скидки за оптовые покупки, снижать затраты времени на монтажные мероприятия. Грамотный подбор узлов дает возможность обеспечить быструю установку, подключение и настройку техники. Современные АЗС активно автоматизируются, подсоединяются к системам видеонаблюдения.

Поставщик оборудования разрабатывает индивидуальную схему размещения узлов. Резервуары, соединительные узлы, раздаточные комплексы подбираются с учетом спектра продаваемых видов топлива, особенностей окружающего ландшафта. Практически в каждой группе техники для этого представлены разные виды товаров. Так, цистерны предлагаются в наземном и подземном исполнении, с одним и несколькими отсеками. Трубы можно подобрать одностенные и двустенные, из двухслойного материала и т. д.

Отгрузка всех типов оборудования выполняется с сопроводительной документацией: сертификатами качества, гарантийными талонами.