Такие данные приводят аналитики из «Автостат», отмечая, что иномарки российской сборки заняли 62% авторынка России по итогам восьми месяцев этого года.

Впервые иномарки локального производства заняли более 50% авторынка в 2014 году, хотя еще десять лет назад таким автомобилям принадлежала лишь пятая часть.

Что касается 2019 года, то 23% в общих продажах приходится на бренды LADA и УАЗ.