Появление новой версии у первого электрического кроссовера подтвердил глава подразделение Special Vehicle Operations (SVO) Майкл ван дер Занде.
В Jaguar подтвердили разработку «заряженной» версии I-Pace
01.10.2019 14:56
16 0
Представитель компании рассказал, что электрокроссовер I-Pace получит «заряженную» модификацию с названием SVR.
Подробности о проекте не раскрывают, но недавно стало известно, что Jaguar создал версию I-Pace с названием eTrophy.
Такой автомобиль предназначен для участия в гоночной серии. Машина от стандартного кроссовера отличается внешне, при этом силовую установку дорабатывать не стали.
Комментарииcomments powered by HyperComments