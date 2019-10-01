В Jaguar подтвердили разработку «заряженной» версии I-Pace

Представитель компании рассказал, что электрокроссовер I-Pace получит «заряженную» модификацию с названием SVR.

Подробности о проекте не раскрывают, но недавно стало известно, что Jaguar создал версию I-Pace с названием eTrophy.

Такой автомобиль предназначен для участия в гоночной серии. Машина от стандартного кроссовера отличается внешне, при этом силовую установку дорабатывать не стали.