Китайская компания провела презентацию новой версии своего кроссовера Haval H9, который в августе получил обновление.

Теперь Great Wall выпустила Haval H9 для экстремального бездорожья, в котором есть металлическая защита всего днища, колесные диски на 18 дюймов, выполненные в двухцветном варианте, экспедиционный багажник на крыше, а также светодиодные прожекторы.

В целом машина стала выглядеть более агрессивной. В салоне внедорожника будет установлена увеличенная цифровая приборная панель, а также современная мультимедийная система.

В движение новинку будет приводить двухлитровый турбированный двигатель мощностью 251 л.с. Показатель крутящего момента агрегата составляет 385 Нм, а работает он в паре с восьмискоростным автоматом и полноприводной системой. В продаже внедорожный Haval H9 появится до конца года.