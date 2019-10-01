До конца этого года появится в два раза больше новых заправочных станции, чем ранее.

Как рассказал журналистам председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков, число газовых заправок в России к 2024 году вырастет до 1 000 и только в этом году построят 87 ед.

Этот показатель окажется больше в два раза и станет рекордным, так как ранее строили от 30 до 40 ед. в год.

В планах на следующий год строительство еще 117 заправочных станций и уже к 2024 году их численность достигнет 1 000.

Отмечается, что за последние пять лет потребление газа на транспорте увеличилось в 2,5 раза. В этом году потребление прогнозируется на уровне 800 млн куб. м, а в следующем показатель составит около 1 млн куб. м.

Средняя стоимость строительства оной заправки составляет 80-100 млн рублей, но для 17 регионов в этом году выделены субсидии, позволяющие покрыть около половины затрат.