Продажи автомобилей с пробегом по схеме трейд-ин значительно выросли в России.
Россияне стали чаще покупать подержанные автомобили в трейд-ин
01.10.2019 13:03
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Об этом сообщили «Известия», ссылаясь на данные крупных автодилеров на территории России.
По информации журналистов, россияне стали чаще покупать подержанные автомобили в трейд-ин. В частности, объём сделок уже составляет треть рынка.
Чаще всего владельцы меняют старую машину на подержанную модель, но более высокого класса.
В связи с тем, что рынок новых автомобилей сокращается, дилеры возлагают большие надежды на продажи подержанных авто.
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