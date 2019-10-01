Продажи автомобилей с пробегом по схеме трейд-ин значительно выросли в России.

Об этом сообщили «Известия», ссылаясь на данные крупных автодилеров на территории России.

По информации журналистов, россияне стали чаще покупать подержанные автомобили в трейд-ин. В частности, объём сделок уже составляет треть рынка.

Чаще всего владельцы меняют старую машину на подержанную модель, но более высокого класса.

В связи с тем, что рынок новых автомобилей сокращается, дилеры возлагают большие надежды на продажи подержанных авто.