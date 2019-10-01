Эксперты рассказали, нужен ли прогрев двигателя в машине зимой

Многие автомобилисты задаются вопросом, а нужно ли прогревать двигатели в современных автомобилях и как долго нужно для его прогрева зимой.

Регулярно автоэксперты стараются дать советы по этому поводу, отмечая, что основная масса современных автомобилей оснащена инжектроной системой подачи топлива в цилиндры двигателя и она позволяет прогревать автомобиль во время движения на небольшой скорости.

То есть в таком случае длительный прогрев не требуется, да и в целом двигатели в машинах прогреваются быстрее во время езды, а не в период простоя.

Длительный прогрев двигателя во время простоя может стать причиной попадания бензина в машинное масло, уверяют эксперты.

Стоит отметить, что устаревшие карбюраторные системы не позволяли такого делать поэтому и требовали прогрева двигателя в холодное время года.

Ранее эксперты рассказывали, почему не следует долго прогревать турбированный мотор.