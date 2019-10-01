С наступлением эпохи интернета каждый уважающий себя продавец обзавелся сайтом, ведь большинство покупок пользователи сегодня предпочитают совершать, не выходя из дома. Не являются исключением и автозапчасти. Но не меньше продавцов деталей для авто сразу возникли в интернет-пространстве. Отсутствие необходимости платить за аренду физических помещений позволяет снизить стоимость предлагаемых товаров и привлечь таким образом покупателей. Но можно ли говорить о надежности таких компаний? Как не нарваться на недобросовестного онлайн-продавца б/у запчастей? Об этом мы сегодня и поговорим, а конкретнее о критериях его выбора.

Внешний вид сайта

Самый явный и наглядный. По его внешнему виду, корректности работы и удобству пользования можно определить, насколько серьезно компания относится к своей репутации. Те, кто дорожат своими клиентами, всегда стараются сделать сайт привлекательным и удобным для своего клиента. А также об этом можно судить и по благосостоянию компании. Если у нее есть деньги на приличный сайт со всякими фишками, то дела у нее идут хорошо и клиентов много. Из этого можно сделать вывод, что продукция пользуется спросом.

Подробный каталог

Также компания, дорожащая своей репутацией, позаботиться о том, чтобы к ее товарам прилагалось нормальное описание. Если сайт большой, его могут не успеть еще написать для всех. Но даже если для половины товаров оно включает все ключевые характеристики, да еще с фотографиями, то это говорит, что продавцам не плевать, что покупают их клиенты.

Наличие регистрации

Пожалуй важнейший показатель. Все компании и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность на законных основаниях, внесены в соответствующие государственные реестры (ЕГРЮЛ и ЕГРИП). Подтверждением этого служит наличие на сайте реквизитов, телефонов, юридического и почтового адресов онлайн-продавца. А также имеется описание условий доставки и оплаты.

Предоставление гарантии

Продавец, который уверен в качестве всех своих деталей или хотя бы в 95% от их общего количества, предоставляет гарантию на свои товары. Если ее нет, тогда точно не стоит обращаться в этот онлайн-магазин. Также стоит уточнить о возможности возврата, если деталь просто не подойдет. С б/у запчастями такое случается не так уж и редко. Обычно продавцы идут в этом случае на уступки.

Широта ассортимента

Еще один элемент, косвенно указывающий на надежность продавца, это количество предлагаемых товаров. Чем их больше, тем лучше. Это значит, что он сотрудничает со множеством других организаций, перед которыми у него есть обязательство, либо имеет собственные авторазборки. О последнем обычно сразу написано на сайте. Например как на сайте — https://autostrong-m.ru/, одноименного поставщика запчастей из Европы в Россию. Вообще эта компания неплохо набирает обороты в последнее время и пытается потеснить своих конкурентов. Можно рекомендовать ее как надежную и ответственную.

Наличие склада

Если у компании есть физический офис, свой магазин в оффлайн или склады, с которых можно забрать товар самостоятельно, то это явное свидетельство, что компания достаточно надежная и никуда не исчезнет через недельку-другую. И в любом случае, вы точно будете знать, куда обращаться с претензиями.