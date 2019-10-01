Защитные решения от угона автомобиля

Угон автомобильных средств – одна из наиболее частых причин обращения в полицию. Меняются средства защиты, а с ними и техника, которой пользуются угонщики: различные сканеры сигнализации, электронные устройства для открытия окон или дверей, другие уловки. Не стоит полагаться на случай, в надежде, что уж вас эта ситуация обойдет стороной.

Позаботиться о комплексной защите транспортного средства несложно, особенно сегодня, когда в доступе компания, специализирующиеся на безопасности автомобилей и защите от угона. Выбирая между механикой и электроникой, лучше, все же, предпочтение отдать последнему варианту или выбрать комбинированное устройство. Потому что взломать только механику просто.

Спектр техники и услуг

Прежде чем приступить к разбору самых популярных и эффективных методов защиты машины от угона, следует запомнить одну простую истину: установка даже самой передовой техники не значит, что можно пренебрегать банальными предосторожностями. Главное в данном случае – оставлять автомобиль в безопасных местах и уж точно не в подворотне, потому что она ближе к дому.

Методы и мероприятия для организации защиты имущества:

маячки и иммобилайзеры – устройство отправляет на спутник сигнал о перемещении или нахождении автомобиля в определенном месте;

сигнализации – классическая, но незаменимая вещь, может быть громкой и оповещать всю округу о взломе или передавать сигнал только на телефон или пейджер владельца;

блокираторы – с помощью устройства можно заблокировать коробку передач, руль или капот;

маркировка – популярна практика нанесения гравировки на отдельные детали автомобиля, что поможет его идентификации в дальнейшем после угона;

механический замок для капота – поможет обезопасить электронную составляющую защиты, не дав злоумышленникам быстро добраться до сигнализации.

Защитных средств очень много, профессиональный техник определит наилучшую комбинацию по нескольким параметрам: факторы риска, стоимость автомобиля, зона проживания.

Как позаботиться о сохранности машины

Забота об автомобиле, это, в первую очередь, здравая оценка владельцем общей ситуации. Проживание в неблагоприятном районе, отсутствие охраняемой парковки или личного гаража, частые случаи угона: все это требует ответных мер по защите. И если самостоятельно подобрать что-то надежное не получается, можно обратиться в популярные службы и сервисы.

Посмотреть на возможные варианты систем безопасности и защиты от угона можно онлайн, перейдя на сайт elektroclub.ru. Посещение подобных сайтов в интернете удобно тем, что не нужно лично приезжать на сервис, все вопросы можно уточнить у онлайн-консультанта. Не пренебрегайте защитой дорогостоящего личного транспорта, защита обойдется куда дешевле, нежели замена автомобиля.