В Volkswagen Group намерены изменить стратегию развития, изменяя модельный ряд своих брендов и их позиционирование.
Volkswagen сделает Skoda конкурентом бюджетным Hyundai и Kia
30.09.2019 21:07
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Как рассказал руководитель Volkswagen Group Майкл Йост в интервью с изданием Automotive News, они намерены сделать Skoda конкурентом бюджетным Hyundai и Kia, которые завоевали европейский авторынок.
Таким образом, в руководстве намерены снизить число премиальных моделей, выпускаемых под брендом Skoda и предложить ее автомобили по более доступной цене с меньшим количеством опций.
Благодаря этому, как считают в компании, им удастся завоевать рынок Восточной Европы, на котором лидерами являются Dacia, Hyundai и Kia.
При этом автомобили бренда Seat, в том числе и Cupra, начнут позиционировать, как более дорогой бренд.
То есть можно ожидать, что машины марки станут дороже, а возможно они начнут позиционироваться конкурентами моделям от Alfa Romeo.
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