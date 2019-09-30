Volkswagen сделает Skoda конкурентом бюджетным Hyundai и Kia

В Volkswagen Group намерены изменить стратегию развития, изменяя модельный ряд своих брендов и их позиционирование.

Как рассказал руководитель Volkswagen Group Майкл Йост в интервью с изданием Automotive News, они намерены сделать Skoda конкурентом бюджетным Hyundai и Kia, которые завоевали европейский авторынок.

Таким образом, в руководстве намерены снизить число премиальных моделей, выпускаемых под брендом Skoda и предложить ее автомобили по более доступной цене с меньшим количеством опций.

Благодаря этому, как считают в компании, им удастся завоевать рынок Восточной Европы, на котором лидерами являются Dacia, Hyundai и Kia.

При этом автомобили бренда Seat, в том числе и Cupra, начнут позиционировать, как более дорогой бренд.

То есть можно ожидать, что машины марки станут дороже, а возможно они начнут позиционироваться конкурентами моделям от Alfa Romeo.