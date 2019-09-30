В России аналитики рассказали о перепродажах автомобилей D-сегмента за восемь месяцев текущего года и назвали самые востребованные модели.

В период с января по август текущего года на вторичном рынке было реализовано 219 087 машин D-сегмента, что на 24% меньше, чем годом ранее, сообщает «АвтостатИнфо».

Volkswagen Passat стал самым продаваемым автомобилем D-сегмента в отчетный период с результатом 31 099 ед., что на 6,5% меньше.

Модель Mazda6 стала второй по объёмам перепроданных авто – 17 731 ед. В тройке лидеров оказался Ford Mondeo с результатом 15 642 ед., что на 4% меньше.

BMW 3-Серии и Mercedes-Benz C-Класса оказались на четвертом и пятом месте. Их объёмы продаж на рынке подержанных авто составили 14 869 и 14 800 экземпляров соответственно.