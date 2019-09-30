Subaru на домашнем рынке представит концепт нового поколения Levorg. Презентация машины состоится 23 октября на Токийском автосалоне.
Универсал Subaru Levorg новой генерации представят в Токио
30.09.2019 21:12
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До презентации Subaru Levorg еще достаточно далеко, но японская компания уже запустила тизерную кампанию, и в первом видеотизере продемонстрировали часть экстерьера Levorg.
Скорее всего новое поколение Levorg создадут на базе платформы SGP, которая сейчас является основой для всех новых моделей Subaru.
Также не исключается, что в модели применят самые передовые технологии компании, включая систему автоматического вождения.
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