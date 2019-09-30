Универсал Subaru Levorg новой генерации представят в Токио

Subaru на домашнем рынке представит концепт нового поколения Levorg. Презентация машины состоится 23 октября на Токийском автосалоне.

До презентации Subaru Levorg еще достаточно далеко, но японская компания уже запустила тизерную кампанию, и в первом видеотизере продемонстрировали часть экстерьера Levorg.

Скорее всего новое поколение Levorg создадут на базе платформы SGP, которая сейчас является основой для всех новых моделей Subaru.

Также не исключается, что в модели применят самые передовые технологии компании, включая систему автоматического вождения.

