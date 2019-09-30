В Сети показали фотографии интерьера нового Honda Breeze

Автомобиль Honda Breeze был представлен 25 сентября, но во время презентации рассекречивать салон в компании не стали.

Теперь фотошпионы исправили ситуацию и продемонстрировали интерьер нового кроссовера Honda Breeze, опубликовав фотографии.

Впрочем, ничего не обычного в салоне нет, так как он полностью идентичен кроссоверу CR-V, а Honda Breeze, напомним, по сути стал перелицованным вариантом CR-V.

При этом в гибридной модификации кроссовер в салоне не получит традиционного рычага селектора КПП, на смену которому придут кнопки.