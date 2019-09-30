Автомобиль Honda Breeze был представлен 25 сентября, но во время презентации рассекречивать салон в компании не стали.
В Сети показали фотографии интерьера нового Honda Breeze
30.09.2019 19:45
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Теперь фотошпионы исправили ситуацию и продемонстрировали интерьер нового кроссовера Honda Breeze, опубликовав фотографии.
Впрочем, ничего не обычного в салоне нет, так как он полностью идентичен кроссоверу CR-V, а Honda Breeze, напомним, по сути стал перелицованным вариантом CR-V.
При этом в гибридной модификации кроссовер в салоне не получит традиционного рычага селектора КПП, на смену которому придут кнопки.
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