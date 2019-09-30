GM и SAIC презентовали доступный восьмиместный минивэн

Wuling Motors создана концерном General Motors и SAIC, и эта компания на китайском рынке прославилась за счет недорогих компактвэнов Hongguang.

Новая модель семейного компактвэна получила доступную цену и до восьми посадочных мест.

Новинка под названием Wuling Hongguang Plus получила угловатый дизайн и высокую крышу, а в целом внешность очень схожа с моделями Daihatsu.

Салон машины максимально просторный и простой, при этом в максимальной комплектации есть вертикальный 8-дюймовый сенсорный экран.

В базовой версии вместо тачскрина установлена пластиковая заглушка с небольшим блоком управления климатом и радиоприёмником.

Длина семейного компактвэна составляет 4722 мм, ширина – 1 820 мм, высота – 1 810 мм. В Китае Hongguang Plus будет предлагаться с 1,5-литровым 147-сильным мотором и пятиступенчатой механической коробкой передач. Привод в автомобиле задний.

В продаже Hongguang Plus появится в октябре, а ближе к старту продаж озвучат и цены. Предположительно базовая версия компактвэна будет оцениваться менее 10 тыс. долларов.