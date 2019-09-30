GAC распространил фотографии нового кроссовера Trumpchi GS4

Китайская компания готовит новое поколение своего самого продаваемого кроссовера Trumpchi GS4, появление которого ожидается и на российском рынке.

В Россию кроссовер планируют привезти в следующем году, а пока GAC распространил новые фотографии следующего поколения Trumpchi GS4 для Китая.

В продаже на китайском рынке модель появится в ноябре. В отличие от предшественника новая генерация модели стал крупнее, получила полностью новый салон и серьезно обновленную внешность.

Длина кроссовера теперь составляет 4 545 мм, а расстояние между осями будет 2 680 мм. Увеличилась и высота, которая составляет 1 700 мм.

Линейка двигателей модели будет представлена одним 1,5-литровым двигателем. Его мощность составит 169 л.с. при 265 Нм. Система привода будет только на переднюю ось.