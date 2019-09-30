В РФ стартовал приём заказов на новый Audi Q3 с полным приводом

Дилеры Audi в России начали прием заказов на новую модификацию кроссовера Audi Q3.

Новая версия с названием Audi Q3 40 TFSI quattro доступна для покупки за 2 562 000 рублей минимум.

Первые партии полноприводной модификации поступят к дилерам в феврале 2020 года, о чем сообщили в компании.

В движение новинка будет приводиться двухлитровым двигателем TFSI мощностью 180 л.с. при 320 Нм крутящего момента.

В качестве трансмиссии предлагается семискоростной робот и полноприводная система. Разгоняться кроссовер до первой сотни будет на 7,4 секунды, а максимальная скорость будет ограничена электроникой на отметке 220 км/ч.

Предлагаться полноприводный Audi Q3 будет в четырех комплектациях — стандартная, Advance, Design и Sport.