Дилеры Audi в России начали прием заказов на новую модификацию кроссовера Audi Q3.
В РФ стартовал приём заказов на новый Audi Q3 с полным приводом
30.09.2019 19:11
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Новая версия с названием Audi Q3 40 TFSI quattro доступна для покупки за 2 562 000 рублей минимум.
Первые партии полноприводной модификации поступят к дилерам в феврале 2020 года, о чем сообщили в компании.
В движение новинка будет приводиться двухлитровым двигателем TFSI мощностью 180 л.с. при 320 Нм крутящего момента.
В качестве трансмиссии предлагается семискоростной робот и полноприводная система. Разгоняться кроссовер до первой сотни будет на 7,4 секунды, а максимальная скорость будет ограничена электроникой на отметке 220 км/ч.
Предлагаться полноприводный Audi Q3 будет в четырех комплектациях — стандартная, Advance, Design и Sport.
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