Новое поколение Mercedes-Benz C-Class получит технологии от S-Class

Mercedes-Benz в новом поколении C-Class применит технологии, которые сейчас можно встретить во флагманской модели S-Class.

Как пишет зарубежное издание Autocar, презентация нового C-Class состоится в 2021 году, и семейство серии пополнит вседорожная версия универсала.

Она получит приставку к названию All Terrain и на рынке ей составят конкуренцию Volvo V60 Cross Country и Audi A4 Allroad.



Вседорожный универсал от классического будет отличаться увеличенным дорожным просветом, перенастроенной подвеской, пластиковой защитой кузова по периметру и защитой днища.

Вся серия Mercedes-Benz C-Class будет создана на модульной платформе MRA, в которой применяются сдвоенные поперечные рычаги спереди и многорычажная подвеска сзади.

По некоторым данным, адаптивная подвеска в новом C-Class будет установлена в базовом оснащении.

Что касается технологий от S-Class, то у флагманской серии позаимствуют адаптивный круиз-контроль Drive Pilot, а силовые агрегаты в C-Class будут гибридными с 48-вольтовой бортовой электросетью.