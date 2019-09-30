За период с начала года по сентябрь включительно, на производственной площадке было выпущено 180,3 тыс. новых автомобилей.

Этот результат в сравнении с аналогичным периодом прошлого года оказался выше всего на 1%. При этом петербургский завод Hyundai наращивает экспортные поставки.

В отчетный период автозавод поставил более 11,8 тыс. автомобилей, что оказалось на 39% больше. В первую очередь поставки выросли в Казахстан и Беларусь.

В этом году Hyundai планируется выпустить более 240 тыс. автомобилей. Сейчас на предприятии в Санкт-Петербурге осуществляется сборка моделей Hyundai Creta, Solaris, KIA Rio и Rio X-Line.