Новый купе-кроссовер Volkswagen сфотографировали на тестах

Первые упоминания о новом купеобразном кроссовере появились еще в конце весны, когда стало известно, что компания готовит глобальную новинку.

Впрочем, изначально модель готовят для бразильского рынка, а позже он появится и в других странах. Сегодня в Сети появился первый снимок тестового прототипа новинки, замеченного в Бразилии.

Кодовое название модели New Urban Coupe, а в серию он может выйти, как T-Sport. Кроссовер будет создан на платформе MQB A0, на которой уже создается новое поколение Polo.

Новинка будет глобальной и в модельной линейке окажется на ступень ниже, чем T-Cross.

Моторная гамма, как ожидается, будет представлена 1,0-литровым 95-сильным и 1,5-литровым 150-сильным двигателем. Системы полного привода в новинке ожидать не стоит.