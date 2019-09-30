Опубликованы первые изображения нового супергибрида McLaren

Новинка от McLaren выйдет ограниченным тиражом в количестве всего пять экземпляров.

Новый супергибрид McLaren носит кодовое обозначение BC03 и сегодня были опубликовали первые рендерные изображения.

Официальных подробностей об автомобиле не раскрывают.

Предполагается, что гиперкар будет создан на платформе Senna, а силовую установку создадут на базе битурбированного 4,0-литрового восьмицилиндрового агрегата, который будет работать с электродвигателем.

Суммарная отдача установки составит порядка 1100 лошадиных сил. Возможно гиперкар будет полноприводным.

Что касается внешности, то BC03 будет создан по мотивам прототипа Ultimate Vision Gran Turismo, который показали еще в 2017 году.