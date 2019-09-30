Российский офис компании Mitsubishi представит новую лимитированную версию внедорожника, созданную по мотивам нового фильма «Терминатор».
Mitsubishi Pajero Sport в стиле «Терминатора» выходит в России
30.09.2019 12:10
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Это будет специальная версия, которая выйдет ограниченным тиражом и станет доступна для покупки с 1 октября.
Mitsubishi Pajero Sport в стиле «Терминатора» выходит в России по цене 3 016 000 рублей. Создавалась спецверсия на базе комплектации Instyle, оснащенной 2,5-литровым дизельным мотором и полноприволной системой.
Отличаться новинка будет логотипами и шильдиками, специальными накладками под передним и задним бампером, хромированнными элементами, а также спойлером на крышке багажника.
Но самым главным отличием особого Mitsubishi Pajero Sport становится его черный цвет кузова и такого же цвета колесные диски.
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