Это будет специальная версия, которая выйдет ограниченным тиражом и станет доступна для покупки с 1 октября.

Mitsubishi Pajero Sport в стиле «Терминатора» выходит в России по цене 3 016 000 рублей. Создавалась спецверсия на базе комплектации Instyle, оснащенной 2,5-литровым дизельным мотором и полноприволной системой.

Отличаться новинка будет логотипами и шильдиками, специальными накладками под передним и задним бампером, хромированнными элементами, а также спойлером на крышке багажника.

Но самым главным отличием особого Mitsubishi Pajero Sport становится его черный цвет кузова и такого же цвета колесные диски.