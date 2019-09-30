Названы самые популярные автомобили у молодых россиян

Агентство «Автостат» опубликовало результаты исследования, позволившего выяснить, какие машины наиболее популярны у российских автомобилистов возрастом до 35 лет.

Так были названы самые распространенные автомобили у молодых россиян и на первом месте тут оказалась LADA Samara. Из опрошенных владельцев авто, эта модель есть у 4,2% респондентов.

На второй строчке оказался Ford Focus – 3,4%, а в тройке лидеров оказалась еще одна российская модель – Лада Приора – 2,7%.

На четвертом и пятом месте по популярности у молодых россиян оказались KIA Rio (2,7%) и Hyundai Solaris (2,6%). В десятке лидеров еще оказались: Toyota Corolla (2,4%), LADA 110 (2,3%), LADA Classic (2,2%), Skoda Octavia (2,1%) и LADA Kalina (2,1%).