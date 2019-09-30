Новый Toyota RAV4 готовится встать на конвейер завода в Санкт-Петербурге

В компании объявили о завершении производства кроссовера предыдущего поколения, после чего на конвейер завода в Санкт-Петербурге встанет новая генерация.



Стоимость и комплектации кроссовера будут объявлены в России 1 октября. Новый Toyota RAV4 ранее в России получил ОТТС, благодаря которому стали известны спецификации модели.

Пятое поколение автомобиля будет предлагаться с 2,0 и 2,5-литровыми моторами с отдачей 150 и 200 л.с. Пару первому составит вариатор, а второй будет работать с 8-ступенчатым автоматом.

Система привода будет на переднюю ось или на все колеса. Дизельная версия на российском рынке не появится.