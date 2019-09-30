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Новый Toyota RAV4 готовится встать на конвейер завода в Санкт-Петербурге

Новости
30.09.2019 11:56
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В компании объявили о завершении производства кроссовера предыдущего поколения, после чего на конвейер завода в Санкт-Петербурге встанет новая генерация.


Стоимость и комплектации кроссовера будут объявлены в России 1 октября. Новый Toyota RAV4 ранее в России получил ОТТС, благодаря которому стали известны спецификации модели.

Пятое поколение автомобиля будет предлагаться с 2,0 и 2,5-литровыми моторами с отдачей 150 и 200 л.с. Пару первому составит вариатор, а второй будет работать с 8-ступенчатым автоматом.

Система привода будет на переднюю ось или на все колеса. Дизельная версия на российском рынке не появится.

Новый Toyota RAV4 получил высшую оценку безопасности IIHS

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