Новшества «Рендж Ровер» 2019

Новый «Рендж Ровер» сразу же привлек к себе внимание автомобилистов своими выдающимися техническими характеристиками и привлекательным дизайном. Далее вы можете ознакомиться с основными особенностями этой машины, отличающими ее от предыдущих моделей.

Особенности нового «Рендж Ровера»

Рендж Ровер 2019 располагает такими особенностями:

Диски колес «Стайл 7001». Они включены в базовую комплектацию автомобиля, имеют диаметр 21 дюйм. Эти колесные диски имеют 7 сдвоенных спиц и отделку «легкое серебро». Пиксельные фары на светодиодах. Эти головные фары с фирменными дневными ходовыми огнями имеют повышенные разрешение и яркость светового потока. Кроме того, они лучше затемняются, что позволяет избежать ослепления автомобилистов, едущих навстречу, увеличивает уровень безопасности вождения. Климат-контроль с 4 зонами. Подобная система климат-контроля дает возможность каждому водителю установить такие настройки, которые лучше всего ему подходят. Можно подобрать 1 из 10 цветов настраиваемой интерьерной подсветки. Сдвигающаяся панорамная крыша может быть полностью открыта. Кресла «Луксури». Расположенные спереди кресла, отделанные перфорированной кожей на основе полуанилина, могут быть отрегулированы по 24 параметрам, включают в себя опции обогрева, охлаждения, массажа. Расположенные сзади кресла имеют увеличенный уровень комфортности, также в них предусмотрена опция сохранения настроек. Кроме того, их можно дистанционного складывать. Медиасистема «Меридиан». В салоне нового «Рендж Ровера» располагается 19 передних, боковых, задних динамиков, а также сабвуфер с 2 каналами. Управление всем этим осуществляется посредством системы «Тач Про Дуо». Благодаря этому автомобилист может наслаждаться по максимуму четким объемным звуком. Камеры кругового обзора. 4 цифровые камеры, которые располагаются по периметру, передают на сенсорный дисплей круговой обзор областей около авто на 360 градусов (в том числе вид сверху). Благодаря тому, что можно отображать сразу несколько разных видов, парковка существенно упрощается, как и выполнение прочих маневров.

Стоит ли приобретать «Рендж Ровер» 2019

«Рендж Ровер» 2019 г. выглядит солидно и стильно. Цена этой машины полностью оправдана, ведь автомобиль имеет внушительные технические характеристики и все необходимое оснащение (даже в базовой комплектации).