«Лада Веста» разработана с учетом всех особенностей климата и дорог Российской Федерации. Стандартная комплектация этой машины уже включает в себя все, что необходимо для быстрых поездок с повышенным уровнем комфорта и безопасности.

Особенности автомобиля «Лада Веста»

Если вы решили купить Лада Веста Тольятти, вам стоит ознакомиться с 4 основными особенностями данной модели автомобиля:

большой клиренс;

продвинутая система активной безопасности;

современная система климат-контроля, позволяющая создавать в салоне машины максимально комфортную обстановку;

мультимедиа система, включающая в себя экран на 7 дюймов и навигационное устройство.

Комплектации автомобиля «Лада Веста»

Автомобиль доступен в следующих комплектациях:

«Стандарт». Авто оснащено движком с 16 клапанами, мощностью 106 л. с., объемом 1.6 л. Трансмиссия – механическая, с 5 режимами. Стоимость машины составляет 607 тыс. руб. «Классика». Двигатель имеет 16 клапанов, объем 1.6 л, мощность 106 л. с. Трансмиссия является автоматической и включает в себя 5 ступеней. Цена автомобиля равняется 677 тыс. руб. «Комфорт». Авто оборудовано движком на 1.8 л и с 16 клапанами, имеет мощность 122 л. с. Трансмиссия является механической. Цена авто – 738 тыс. руб. «Люкс». Двигатель имеет объем 1.8 л и 16 клапанов. Мощность движка составляет 122 л. с. Коробка переключения передач относится к типу «автоматика». Стоит машина 849 тыс. руб. «Эксклюзив». В этой комплектации «Лада Веста» имеет более качественную отделку салона, если сравнивать с предыдущими вариантами. По характеристикам машина в комплектации «Эксклюзив» не отличается от авто комплектации «Люкс». Стоимость авто – 881 тыс. руб.

«Лада Веста» – один из лучших отечественных автомобилей на данный момент. Приобретя его, вы можете быть уверены в том, что он прослужит вам без каких-либо перебоев в течение всего эксплуатационного периода. Если вы не хотите тратить много денежных средств, приобретите «Весту» в базовой комплектации. В ней есть все, что нужно простому автомобилисту. Любители комфортной езды по достоинству оценят комплектацию «Комфорт», обеспечивающую максимальный уровень удовольствия от езды.

Приобретать «Весту» рекомендуется в официальных магазинах «Лада». Только так вы сможете получить гарантию того, что не зря заплатите собственные денежные средства за автомобиль.